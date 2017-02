Genoa, Mandorlini ai tifosi: "Rispetto le opinioni, ma stateci vicino"

24/02/2017 19:16

GENOA MANDORLINI / Si avvicina l'esordio di Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa. Domenica i rossoblu saranno impegnati sul campo del Bologna e dovranno fare a meno dei loro sostenitori, che hanno annunciato la decisione di non seguire la squadra in trasferta dopo l'andamento degli ultimi mesi. Il tecnico ha risposto tramite il sito ufficiale del club: "Rispetto le opinioni di tutti e accetto le critiche. In un frangente così forse sarebbe importante restare vicini alla squadra, per tirarci fuori da una situazione difficile e conquistare la salvezza il prima possibile. Non voglio fare alcuna polemica".

M.D.A.