Napoli, l'agente di Koulibaly spiega: "Deve riadattarsi dopo la Coppa d'Africa"

24/02/2017 16:38

NEWS NAPOLI/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', l'agente di Koulibaly Bruno Satin ha parlato così del momento di forma del suo assistito: "Ho parlato un pò con Kalidou e mi ha detto che dopo la coppa d'Africa aveva bisogno di riadattarsi al gioco e al clima. Non so se domani giocherà o meno, ma è logico quando ci sono tante partite che Sarri faccia turnover, accade in tutti i top club. Sarri a Napoli ha fatto un ottimo lavoro, è arrivato nel calcio che conta e sicuramente qualcuno si sarà accorto di lui. A volte il rapporto è complicato con De Laurentiis e questo può essere un problema. Il mio rapporto col presidente del Napoli è ottimo: De Laurentiis è il mio idolo. E' molto intelligente e noi siamo fatti per lavorare insieme. A Napoli il calcio è una cosa seria e non si deve scherzare troppo".

S.F.