Calciomercato Roma, Pioli rivela: "Feci il casting con Sabatini"

24/02/2017 14:37

CALCIOMERCATO ROMA PIOLI / Nel corso della conferenza stampa di antivigilia del match contro la Roma, Stefano Pioli ha parlato di quanto accadde nell'estate del 2011, quando fu vicino proprio alla panchina giallorossa. "Io contattato prima di Zeman? No, era l'anno di Luis Enrique: ho avuto due incontri con l'allora direttore sportivo Sabatini, ma poi hanno fatto altre scelte. Fu un casting anche quello: non andò bene, ma per fortuna è andato bene quello che conta con l'Inter".

M.R. / A.L.