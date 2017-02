Lione-Roma, Genesio teme i giallorossi

24/02/2017 14:13

LIONE ROMA EUROPA LEAGUE - Sarà il Lione l'avversario della Roma negli ottavi di finale di Europa League. Urna poco benevola per i giallorossi che affronteranno i francesi, provenienti dai gironi di Champions League dove hanno dato filo da torcere alla Juventus. Ma anche per i transalpini, la Roma di Spalletti sarà un ostacolo importante da superare: "E' un avversario difficile che ha esperienza a livello europeo - le parole di Bruno Genesio, tecnico del Lione, in conferenza stampa - E' una delle migliori squadre in questa competizione. Il sorteggio è quello che è. Dobbiamo solo pensare a prepararci, per arrivare fino in fondo dobbiamo giocare alla grande. Grenier non potrà giocare, ma saremo contenti di rivederlo"

A.L.