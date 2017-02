Inter, Pioli: "Sono nel posto giusto, al momento giusto. Per lo scudetto..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/02/2017 08:34

INTER PIOLI CHAMPIONS / L'arrivo di Pioli sulla panchina dell'Inter ha indicato una netta svolta nella stagione del club nerazzurro, che rischiava di veder trascorrere una stagione nell'anonimato di una classifica senza ambizioni. Ora invece si lotta per l'Europa, che sia quella conquistata lo scorso anno o la Champions League, scalzando Napoli o Roma. Intervistato dal 'Corriere della Sera', il tecnico a espresso il proprio pensiero sulle ultime news Inter. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Gli scontri diretti peseranno molto per la lotta alla Champions, per la quale lo scorso anno la quota era di 80 punti. Stavolta si rischia di vederla salire".

JUVENTUS - "Quella sfida ha dimostrato che la squadra c'è. Alla fine la gara contro la Juventus è stata decisa da un corner a fine primo tempo. Senza quell'errore, potrevamo vincere".

Inter, da Icardi allo scudetto: il pensiero di Pioli



INTER - "Ogni squadra è differente e la bavura di un tecnico sta nel calarsi bene nell'ambiente, mantenendo la propria identità. Mi piace confrontarmi col mio staff, anche se la decisione finale è mia. Conoscevo i giocatori ma non i caratteri. E' questo il problema di subentrare. Prima capisci con chi hai a che fare, meglio è. A Parma era nel posto giusto, nel momento sbagliato. Ora invece sono nel posto giusto, al momento giusto. Ho accettato senza pensarci. Mi sentivo pronto".

SCUDETTO - "Serve tempo per una squadra vincente. La base dell'Inter è di alto livello e col giusto progetto e con investimenti, è possibile raggiungere Napoli, Roma e Juventus".

ICARDI-GABIGOL - "Icardi e Klose sono i migliori attaccanti che abbia allenato. Mauro è un fenomeno ad attaccare la porta, Miro amava svariare. Gabigol faticava a reggere intensità e continuità. Ora lo fa. Ha ancora bisogno di tempo in un ambiente nuovo".

ROMA - "Con la Juve abbiamo dimostrato d'essere all'altezza. Con la Roma bisogna vincere a ogni costo per il salto di qualità".