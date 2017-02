Roma-Villarreal, Spalletti 'shock': "C'è da aspettarsi che Pallotta vada via"

23/02/2017 21:39

ROMA VILLARREAL SPALLETTI / Al termine della sfida persa contro il Villarreal, il tecnico della Roma Spalletti ha commentato la prova dei suoi, che hanno comunque superato il turno, ai microfoni di 'Sky Sport': "Credo infine abbiano condizionato le mie scelte. Perotti ed El Shaarawy sulle fasce hanno fatto in modo di farci attaccare. Qualche responsabilità è mia".

VERMAELEN - "Abbiamo messo poca pressione e loro venivano tra le linee, gestendo bene i movimenti delle punte. Vermaelen ha sbagliato l'appoggio ma può succedere. Poteva non capitare perché è abituato alla pressione, ma non ho lavorato bene io".

PEROTTI - "Nella ripresa l'ho spostato sulla trequarti. Nel primo tempo non potevo farlo con Manolas. Nella ripresa invece ho spostato Rudiger terzino. È dipeso molto dalle scelte iniziali. Comunque gli spagnoli hanno eliminato il Napoli l'anno scorso. Si è sbagliato a dire che erano una squadra scarsa".

RANIERI - "Dispiace molto, in questo sport non c'è riconoscenza. Lui aveva molti meriti per quanto fatto dal Leicester e invece questo è il ringraziamento. Se viene a Roma, ci fa un favore. In Champions credo avrebbe potuto ribaltare il risultato".

Luciano Spalletti al termine del match è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico della Roma è tornato a parlare della questione stadio. Ecco quanto raccolto dall'inviato di Calciomercato.it: "Pallotta? che può dire... E' uno che viene da fuori a investire in un altro paese. C'è da aspettarsi che prenda e vada via. Poi ci si accorgerà dopo di quello che abbiamo perso. Ognuno deve essere competente in ciò che fa".

L.I.