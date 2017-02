Napoli-Atalanta, trasferta vietata ai tifosi lombardi

23/02/2017 18:11

NAPOLI ATALANTA / Trasferta vietata ai tifosi dell'Atalanta in occasione del match in casa del Napoli. Sabato sera il club nerazzurro non potrà contare sul supporto dei sostenitori residenti in Lombardia, come ha riportato una nota del club partenopeo: "Su disposizione dell'Ordinanza Prefettizia, in occasione di Napoli-Atalanta di sabato 25 febbraio allo stadio 'San Paolo', è vietata la vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Lombardia".

M.D.A.