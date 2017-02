Calciomercato, ESCLUSIVO: Pepe si allontana dall'Hebei, ecco perché

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/02/2017 14:53

PEPE HEBEI REAL - Nonostante un principio d'accordo già raggiunto nelle scorse settimane, il futuro di Pepe non sarà all'Hebei Fortune. Il 33enne difensore centrale del Real Madrid è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e con i cinesi si stava trattando sulla base di un biennale a 11 milioni di euro a stagione più bonus. Ma il club, guidato in panchina da Manuel Pellegrini e in queste settimane a Marbella per prepararsi ai prossimi impegni, sta prendendo decisioni diverse: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, vista la nuova normativa che prevede l'utilizzo di tre soli calciatori stranieri, l'Hebei ha deciso di frenare la trattativa e puntare il suo mirino altrove. In rosa, oltre al nuovo arrivato Hernanes, ci sono già Lavezzi, Gervinho e Mbia. Per gli ultimi due si sta cercando una sistemazione per liberare le caselle per colpi di alto livello da concretizzare nella prossima sessione di mercato. Pepe, dunque, si allontana dall'Hebei.