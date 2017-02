I CRAQUE DEL MOMENTO - Gameiro: pochi minuti... tanti gol

Maurizio Russo

23/02/2017 13:15

GAMEIRO ATLETICO MADRID / Nelle ultime tre stagioni l'Atletico Madrid è arrivato due volte in finale di Champions League. E in entrambi i casi non è riuscito ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, perdendo nel primo caso ai supplementari e nel secondo ai calci di rigore contro i 'cugini' del Real. Un doppio colpo che non ha piegato però Diego Pablo Simeone ed i suoi uomini, decisi a riprovarci un'altra volta per portare finalmente i 'Colchoneros' sul tetto d'Europa. Ed il cammino è iniziato nel migliore dei modi: vinto il proprio girone davanti ai favoritissimi tedeschi del Bayern Monaco, i biancorossi hanno già un piede nei quarti grazie al successo 4-2 ottenuto proprio in terra teutonica contro il Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di finale.

C'E' SEMPRE IL SUO ZAMPINO - A prendersi le copertine molto spesso è Griezmann, ma a ben vedere c'è un altro attaccante che mette spesso il suo zampino nei gol dell'Atletico Madrid, pur non giocando quasi mai per tutti i 90 minuti. Si tratta del centravanti francese Kevin Gameiro, che merita l'appellativo di craque del momento. L'ex Siviglia è stato sempre decisivo nelle ultime tre uscite dei 'Colchoneros': entrato sul 2-2 a 14 minuti dalla fine, ha servito l'assist vincente a Griezmann contro il Celta Vigo nella Liga. Sempre in campionato, schierato nell'ultima mezz'ora scarsa, ha messo a segno una splendida tripletta che ha permesso di espugnare 4-1 il campo dello Sporting Gijon. In Champions si è esaltato ancora di più: nei 71 minuti concessigli da Simeone ha dapprima propiziato la rete del solito Griezmann con una bella azione personale, poi ha sfatato il tabù del dischetto trasformando il tiro dagli undici metri.

Calciomercato, Gameiro: il 'no' al Barcellona fu la scelta giusta

Nella passata sessione estiva di calciomercato Gameiro aveva diverse pretendenti tra cui scegliere. In corsa ci fu anche la Roma, che però non riuscì a portarlo in Italia. Ma oltre all'Atletico Madrid, il club che lo ha corteggiato di più fu il Barcellona: al momento di accasarsi nella Capitale spagnola, il bomber transalpino spiegò che la decisione era dettata dalla voglia di poter giocare di più e di non andare a fare la quarta punta dietro i 'marziani' Messi, Suarez e Neymar. I blaugrana, poi, virarono su Paco Alcacer che, in effetti, sta vedendo il campo con il contagocce... Un altro gol per Gameiro!