Champions League, Porto-Juventus 0-2: Pjaca+Alves, ipoteca in due minuti

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

22/02/2017 22:35

CHAMPIONS LEAGUE PORTO JUVENTUS / La notte di quelli che non ti aspetti, dei protagonisti inattesi che entrano, segnano e mettono un'ipoteca gigantesca sulla qualificazione. La Juventus passa al 'Do Dragao' nell'andata degli ottavi di Champions League grazie alla prima firma bianconera del gioiellino Marko Pjaca ed al sigillo di Dani Alves, che appena entrato raddoppia giusto due minuti più tardi.

Il Porto, in dieci dal 27' per il doppio giallo rimediato dall'ex Inter Alex Telles, resiste a lungo agli assalti della formazione juventina che passa al 72': bravo il croato Pjaca, lanciato da Allegri al 67' al posto di Cuadrado, che chiude un triangolo con un avversario e infila Casillas. Neanche il tempo di risistemarsi che i lusitani incassano pure il secondo, con il brasiliano Alves servito alla grande da Alex Sandro col destro. Due reti, con Khedira che va pure vicino al terzo nel finale e qualche protesta juventina per un gol annullato a Dybala per fuorigioco sullo 0-0. I quarti di finale, in ogni caso, sono davvero ad un passo.

Porto-Juventus 0-2: 72' Pjaca, 74' Dani Alves.