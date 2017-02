22/02/2017 18:19

ASCOLI GIORGI - Tromboflebite per Luigi Giorgi: l'Ascoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato sulle condizioni del proprio capitano. "La forte contusione, subita dal calciatore sulla gamba destra in prossimità della tibia, ha provocato inizialmente un vistoso ematoma, che si è poi trasformato in una tromboflebite. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti".

A.L.