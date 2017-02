22/02/2017 17:35

AJAX SCHÖNE - Lasse Schöne e l'Ajax, insieme fino al 2019. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club olandese ha annunciato il prolungamento contrattuale del 30enne centrocampista per due stagioni, più opzione per un ulteriore anno. Il precedente accordo era in scadenza alla fine della stagione in corso.

A.L.