DIRETTA - Porto-Juventus, le ultime dal Portogallo: il prepartita LIVE

22/02/2017 16:52

PORTO JUVENTUS PRE PARTITA / AGGIORNAMENTO ORE 17 - L'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha fatto visita al museo del Porto accompagnato dal presidente portoghese Pinto Da Costa.

Partito il conto alla rovescia per Porto-Juventus, sfida Champions molto attesa dai bianconeri che riprendono il cammino europeo dopo la pausa invernale. Le news Juventus sono state scosse dal caso Bonucci: il botta e risposta tra il difensore ed Allegri ha tenuto banco in questi ultimi giorni nelle cronache bianconere ed ha portato all'esclusione del calciatore dalla distinta che il tecnico consegnerà all'arbitro questa sera. In Portogallo per Bonucci ci sarà posto soltanto in tribuna mentre la retroguardia bianconera sarà affidata a Barzagli e Chiellini, entrambi recuperati dai rispettivi infortuni. In avanti Allegri non cambia: spazio all'attacco fantasia con Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuain innescati dal duo di centrocampo Khedira-Pjanic. Panchina per Marchisio.

Nei portoghesi, invece, riflettori accesi sul talento di casa Andrè Silva che vedrà agire al suo fianco l'altro gioiello Toquinho. Alle loro spalle il trio Andrè-Torres-Brahimi, mentre partirà dalla panchina Herrera. Calciomercato.it seguirà per voi in diretta il pre partita di Porto-Juventus accompagnandovi news dopo news al fischio d'inizio.

PROBABILI FORMAZIONI

Porto (4-1-3-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo; André, Oliver Torres, Brahimi; André Silva, Tiquinho. All.: Espirito Santo.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Arbitro: Brych (Germania).

B.D.S.