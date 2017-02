Champions League, Porto-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

22/02/2017 10:55

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS PORTO - Missione in Portogallo per la Juventus, attesa dalla trasferta in terra iberica contro il Porto per l'andata degli ottavi di Champions League. A scuotere la vigilia nell'ambiente bianconero l’esclusione di Leonardo Bonucci, con la decisione di Allegri di spedire direttamente in tribuna il difensore dopo l'acceso diverbio di venerdì durante la sfida di campionato con il Palermo. Vicende extra-campo che, unite alla pericolosità dell'avversario, rendono l'impegno di stasera ancora più delicato per Buffon e compagni, che nel catino del 'Dragâo' misureranno anche le proprie ambizioni in chiave vittoria finale.

Porto-Juventus, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League: probabili formazioni e dove vedere in Tv il match, con Allegri che rinuncia a Bonucci affidandosi anche in Europa al 4-2-3-1 super offensivo.

Porto-Juventus, le probabili formazioni: dubbio Barzagli, pericolo André Silva

Dopo la sperimentazione in campionato, Massimiliano Allegri vara la Juventus a 'cinque stelle' anche sul palcoscenico della Champions League. Sette vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, 15 reti fatte e 2 sole subite: il nuovo modulo a trazione anteriore funziona eccome, con l'allenatore toscano che sembra aver trovato l'abito giusto per far decollare la 'Vecchia Signora' anche in Europa. Cuadrado e le sue serpentine sulla destra, l'instancabile Mandzukic sulla corsia opposta e il tandem tutto albiceleste Dybala-Higuain pronto a fare la differenza anche in Champions dopo le mirabilie nel Bel Paese. Pjanic ritroverà posto in regia dopo la panchina precauzionale di venerdì, mentre al suo fianco ci sarà l'equilibratore Khedira preferito a Marchisio: è il 'Principino' l'escluso eccellente della prima partita verità del 2017 della Juventus, con il 31enne centrocampista inevitabilmente non ancora al top della condizione dopo il lungo stop dovuto al grave infortunio ai legamenti del ginocchio. Dalla cinta in su solo abbondanza per Allegri, le noie per il mister bianconero arrivano dal reparto difensivo. Sicuri del posto Lichtsteiner (favorito sulla destra su Dani Alves) e l’atteso ex della contesa Alex Sandro a sinistra, il rebus riguarda i due centrali vista la presa di posizione su Bonucci per le news Juventus: Chiellini e Barzagli non sono al meglio dopo gli acciacchi delle ultime settimane, con Rugani in pre-allarme nell'eventualità in cui uno dei due senatori non dovesse dare certezze dal primo minuto.

Tra i pali ovviamente ci sarà capitan Buffon, atteso dal confronto con l'amico-rivale Casillas. L’ex bandiera del Real Madrid è l'uomo d'esperienza di una formazione giovane e di qualità, che anche questa sera metterà in vetrina tanti gioielli nei radar già da tempo sul calciomercato dei top-team continentali. Su tutti il baby goleador André Silva, già uno dei punti di forza della Nazionale portoghese campione d'Europa e adocchiato anche dalla Juve in caso di partenze eccellenti nel reparto offensivo. L'attaccante classe '95 è seguito pure dal Real Madrid, ma per strapparlo al Porto servirà sborsare la clausola rescissoria di oltre 60 milioni di euro. Oltre ad André Silva fari puntati anche su Brahimi, l'algerino accostato ai bianconeri nelle ultime due sessioni di mercato, così come Hector Herrera che però questa sera dovrebbe partire dalla panchina. Espirito Santo a centrocampo, oltre all'algerino, si affiderà infatti ad André e Oliver Torres, con Danilo frangiflutti davanti la difesa. Tiquinho affiancherà André Silva, mentre nelle retrovie spicca la presenza sulla corsia mancina dell’ex interista Telles.

Le probabili formazioni:

Porto (4-1-3-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo; André, Oliver Torres, Brahimi; André Silva Tiquinho. All.: Espirito Santo.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Arbitro: Brych (Germania).

Porto-Juventus, precedenti e dove vederla in TV

Una squadra italiana non vince da ben 22 anni nella tana del Porto, quando fu la Sampdoria di Mancini ad imporsi per 1-0 nei quarti della Coppa delle Coppe della stagione 1994/95. Sono tre i precedenti in campo internazionale tra i lusitani e la Juventus, con due vittorie bianconere e un pareggio. Il successo più prestigioso per i bianconeri riguarda ovviamente il trionfo di Basilea nella finale di Coppa delle Coppe del 1984, con Vignola e Boniek che trascinarono alla vittoria per 2-1 la formazione di Trapattoni. Nella stagione 2001/2002 gli altri due precedenti nella fase a giorni di Champions League: lo 0-0 in Portogallo nella gara d'andata, mentre al ritorno l'undici di Lippi si impose per 3-1 con i sigilli di Montero, Trezeguet e la splendida punizione di Alex Del Piero. La Juve, al secondo tentativo, andrà a caccia quindi della prima gioia nel catino del 'Dragâo'. La squadra di Allegri ha staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions come prima del guppo H davanti a Siviglia, Lione e Dinamo Zagabria, mentre il Porto si è qualificato come secondo del girone G dietro al Leicester di Ranieri e mettendosi alle spalle Copenaghen e Brugge.

La sfida Porto-Juventus non sarà trasmessa in chiaro dalle reti Mediaset: l’incontro sarà infatti visibile solo agli abbonati di 'Premium Sport' con calcio d’inizio alle 20.45 italiane. I fortunati tifosi bianconeri residenti nelle province di Milano, Como, Varese e Novara avranno però la possibilità di vedere gratuitamente il match grazie al canale svizzero di lingua italiana RSI LA2, che trasmetterà in chiaro l'evento. Gli utenti di Calciomercato.it potranno comunque seguire Porto-Juventus in tempo reale sulla nostra pagina ufficiale Twitter con la cronaca testuale del match.