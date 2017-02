Calciomercato Juventus, sinergia col Sassuolo per Lyanco?

21/02/2017 23:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS LYANCO SASSUOLO / La Juventus prova ad accelerare per Lyanco. Come riferisce 'Sky Sport', il club bianconero ha presentato una nuova offerta da 6 milioni di euro (+2 di bonus) per il centrale classe 1997 del San Paolo. Un affare, però, che la 'Vecchia Signora' vorrebbe concludere in sinergia con un altro club visto che il ragazzo è extracomunitario e uno dei due slot il prossimo anno lo andrà ad occupare Bentancur. I bianconeri starebbero cercando di convincere il Sassuolo a partecipare, anche se al momento i neroverdi non sembrano particolarmente convinti visto che vorrebbero occupare la loro casella più con una punta che non per un difensore. Su Lyanco ci sono anche Atletico Madrid e Manchester United.

D.G.