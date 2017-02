Porto-Juventus, i giocatori testano il campo ma Bonucci si isola in panchina

21/02/2017 22:47

PORTO JUVENTUS/ In casa Juventus continua a tenere banco il caso Bonucci, punito dalla società con la tribuna nel match di Champions con il Porto dopo il battibecco avuto con Allegri al termine della gara di campionato contro il Palermo. Alla vigilia della sfida ai portoghesi, i giocatori juventini hanno testato il terreno dello stadio 'Do Dragao' come da consuetudine. Bonucci, invece, si è seduto in disparte in panchina, isolandosi dal resto del gruppo con le cuffie alle orecchie. Immagine-simbolo del momento che sta attraversando il centrale bianconero, domani costretto a vedere i propri compagni dagli spalti.

S.F.