21/02/2017 20:51

NY COSMOS AMAURI / Nuova squadra per Amauri. L'attaccante italo-brasiliano è praticamente un nuovo calciatore dei New York Cosmos. Il club - attraverso il proprio sito ufficiale - ha annunciato di aver trovato un accordo con l'ex Juventus in attesa delle visite mediche e dell'approvazione da parte della Federazione.

M.S.