Lazio, la missione di Felipe Anderson: "Gioco ala per aiutare i compagni"

21/02/2017 20:34

NEWS LAZIO/ Alla sua quarta stagione con la maglia della Lazio, si sta vedendo la quarta versione di Felipe Anderson, diventato un giocatore più maturo e più attento alla fase difensiva. I gol mancano (solo due in campionato) ma gli assist sono aumentati (11 tra campionato e coppe). Numeri figli della scelta di Inzaghi di affidargli anche compiti difensivi: "Cosa è cambiato rispetto agli altri anni? Il mio gioco è rimasto lo stesso, si è solamente ampliato - ha spiegato Felipe Anderson a 'Globoesporte' - In qualche partita ho anche svolto lavoro di marcatura sugli avversari. Io mi sento meglio a giocare in attacco, ma il mister sa di poter contare su di me anche in fase difensiva. Simone Inzaghi mi ha dato la nuova missione di giocare ala e a me sta bene, spero di continuare così per aiutare i compagni".

S.F.