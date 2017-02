DIRETTA Porto-Juventus, Buffon: "L'ambizione di vincere mi rende felice"

21/02/2017 18:47

PORTO JUVENTUS BUFFON / Insieme a Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa anche Gianluigi Buffon. Il portiere ha parlato alla vigilia della sfida dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto: "Siamo consapevoli della difficoltà del match - esordisce il numero uno - Il Porto è una squadra che raggiunge sempre i suoi traguardi avento tanta esperienza internazionale. Non veniamo da anni che possano permettere di prendere sottogamba un incontro come quello di domani".

NOTTI DA CHAMPIONS - "Le partite di Champions League qualsiasi giocatore le vive in maniera diversa. La Champions League è sempre l'esame più difficile. L'opportunità di poterla vincere è la cosa più importante. La società ha creato una squadra per avere queste ambizioni. Sono le ambizioni che spesso ti rendono più felice che vincere un trofeo.

AVVERSARI - "Sarà bello ritrovare un amico come Casillas. Silva? E' un grande pericolo, lo conosco molto bene. Dovrò cercare di essere nel massimo della forma per subire reti. Il Porto crea spesso tanto, facendo disperare i portieri avversari"

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

M.S