Calciomercato Fiorentina, non solo Kalinic: Cannavaro vuole Mitroglou

21/02/2017 17:15

TIANJIN MITROGLOU KALINIC / Il Tianjin Quanjian continua la ricerca di un attaccante sul mercato euro. Il club cinese allenato da Cannavaro che anche oggi avrebbe fatto un tentativo per Nikola Kalinic della Fiorentina, avrebbe messo nel mirino anche un altro centravanti. Gli asiatici - secondo quanto riportato dal portale greco 'Contra.gr' - ci avrebbero provato anche per Mitroglou, mettendo sul tavolo i soldi per la clausola rescissoria di 45 milioni di euro. L'attaccante del Benfica non sembra però intenzionato ad accettare l'offerta.

M.S