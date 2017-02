Barcellona, Piqué difende Luis Enrique: "Senza lui eravamo nella m..."

21/02/2017 14:13

BARCELLONA PIQUE' LUIS ENRIQUE / Gerard Piqué a difesa di Luis Enrique: i fischi del 'Camp Nou' e la batosta di Parigi hanno messo sulla graticola il tecnico del Barcellona e il difensore si schiera al suo fianco. "Quando è arrivato eravamo nella m..., lui ci ha fatto vincere il triplete. Bisognerebbe guardare tutto il lavoro che il tecnico ha fatto con noi. Lo sosteremo fino alla morte cercando di superare questo periodo difficile. Magari non è questione di tecnica o tattica ma solo di fiducia".

Piqué non approva il comportamento dei tifosi: "Capisco l'insoddisfazione ma hanno sbagliato il modo di esprimerla. Abbiamo vinto 8 titoli su 10, non c'è memoria. Da un mese e mezzo siamo in difficoltà ma pur sempre in lotta su tre competizioni. In Champions è dura ma ho visto di peggio".

B.D.S.