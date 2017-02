21/02/2017 13:01

SHANGHAI SHENHUA ADDIO TEVEZ / L'eliminazione ai preliminari della Champions League asiatica è un duro colpo da digerire per lo Shanghai Shenhua, ma, contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, non porterà al clamoroso addio di Carlos Tevez. Raggiungo da 'TN', Adrian Ruocco, agente dell'ex Juventus, ha infatti liquidato così questi rumors: "Tevez non lascerà la Cina, non so nemmeno da dove vengano fuori queste cose".

D.T.