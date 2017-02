Sutton-Arsenal, l'idolo Shaw nei guai? La FA indaga per quella torta mangiata in panchina

21/02/2017 11:15

SUTTON ARSENAL SHAW TORTA / Da sconosciuto a idolo del web. La storica sfida di FA Cup tra Sutton e Arsenal andata in scena ieri sera ha fin da subito acceso i riflettori su Wayne Shaw, portiere di riserva della formazione di quinta divisione. 45 anni ed una forma fisica decisamente non perfetta per l'estremo difensore ribattezzato in patria 'roly poly goalie' e diventato ancor più virale al minuto 82' della gara persa con i 'Gunners', quando alzandosi dalla panchina addenta in diretta tv un pezzo di torta. Un gesto che ha fatto inevitabilmente il giro del mondo sui social, ma che rischia di costargli davvero caro.

Poco prima dell'inizio del match, infatti, un'agenzia di scommesse, tra l'altro sponsor in bella vista sulla maglia del Sutton, aveva quotato 8 ad 1 lo 'spuntino' del portiere durante il match.

Wayne Shaw To Eat A Pie Live On Air = 8/1https://t.co/RbjPZpZ6NK #FACup #SUTARS pic.twitter.com/0YbfWbsHJh — Sun Bets (@SunBets) 20 febbraio 2017

Shaw, a fine partita, ha ovviamente respinto le 'accuse': "Prima della gara mi hanno raccontato di questa quota se avessi mangiato una torta. Ho risposto che non avendo mangiato tutto il giorno, poteva essere un modo per smorzare la fame e tirare avanti. Le sostituzioni erano finite e stavamo perdendo 2-0. Ovviamente noi giocatori non possiamo scommettere. Penso che alcuni nostri conoscenti e tifosi l'abbiano fatto". La Football Association però non gradisce e, secondo il britannico 'Daily Mirror', starebbe studiando una sanzione disciplinare.

L.P.