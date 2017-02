21/02/2017 10:43

CAGLIARI BORRIELLO CRISTIANO RONALDO / "Pronti per carnevale". Marco Borriello non smette mai di stupire sul suo profilo Instagram. L'attaccante del Cagliari, in vista della festività, poco fa ha postato una foto insieme ad Andrea D'Amico, suo procuratore, e un ragazzo vestito da Cristiano Ronaldo. Pronta l'ironia del web sull'abbigliamento di Borriello e le scarpe del finto Ronaldo.

M.D.A.