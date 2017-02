Calciomercato Lazio, UFFICIALE: Keita rinnova... con l'agente!

20/02/2017 21:11

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA RINNOVO AGENTE / Keita Balde Diao ha rinnovato. Purtroppo per i tifosi con la Lazio, non si tratta del suo contratto col club biancoceleste bensì il suo rapporto con l'agente Roberto Calenda. Ad ufficializzarlo è lo stesso procuratore attraverso il proprio sito ufficiale: "Siamo felici di comunicare che la collaborazione continua: Roberto e Keita prolungano il loro rapporto professionale in piena sintonia e con reciproca soddisfazione".

Una notizia che arriva a pochi giorni dalla diatriba che c'è stata tra lo stesso Calenda e il ds Tare. Tra i due non sembra scorrere buon sangue tanto che i negoziati per il rinnovo contrattuale di Keita, in scadenza nel 2018, appaiono sempre più in salita.

D.G.