21/02/2017 04:07

CALCIOMERCATO VICENZA EMEGHARA / Il Vicenza stringe per regalare al tecnico Bisoli un nuovo attaccante. Mentre si attende la risposta di Marouane Chamakh, infatti, i biancorossi hanno accolto in serata il rumeno Tucudean che oggi sosterrà le visite mediche in attesa di capire se potrà essere tesserato o meno. Intanto, riferisce 'Sky', spunta anche il nome Innocent Emeghara, ex Livorno e Siena.



L.P.