PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-SASSUOLO: Fofana silura, Defrel rimonta

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

19/02/2017 16:54

PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-SASSUOLO: PROMOSSI E BOCCIATI / Il Sassuolo espugna la 'Dacia Arena', rimontando nella ripresa l'Udinese. Inizio sprint della squadra di Delneri, che spreca il raddoppio con Thereau e Zapata. Acerbi cerca di tamponare nei momenti di difficoltà, gli danno una mano Aquilani e Pellegrini, che accendono la reazione. Hallfredsson commette troppi errori, Politano non trova la rete. Di Francesco azzecca il cambio e vince.

UDINESE

Karnezis 5,5 – Presenza numero 100 in Serie A. Nel primo tempo, bravo ad anticipare Politano sullo schema da punizione di Berardi. Nel secondo tempo smanaccia in mischia e allontana un pallone pericoloso, poco dopo anticipa in area Matri e respinge un tiro di Politano. Imprendibile la seconda rete di Defrel. Prodigiosa chiusura nel recupero su Politano.

Widmer 6 – Chiude bene le diagonali, alterna bene la fase difensiva e con quella offensiva.

Danilo 6 – Abile a controllare sui calci piazzati e in chiusura. Non sempre preciso nei passaggi.

Felipe 6,5 – Copre bene in fase di non possesso, Delneri può contare sulla sua diligenza tattica. Alla mezz'ora pasticcia e regala un angolo al Sassuolo, va vicino al raddoppio nel secondo tempo in almeno due occasioni.

Samir 5,5 – Attento a tenere la linea dei difensori e lasciare spesso in fuorigioco gli attaccanti avversari. Cerca fortuna in avanti e quasi non sorprende tutti al 10', un po' troppa frenesia nell'allontanare la palla all'interno della propria area di gioco.

Fofana 7 – Approccio di massima concentrazione, un siluro al 7' non lascia scampo a Consigli. E' il migliore in campo della squadra di Delneri anche per il resto della gara, costringendo spesso gli avversari al fallo per fermarlo.

Hallfredsson 5 – Tanti suoi errori in fase di disimpegno favoriscono il contropiede degli avversari. Qualche fallo di troppo nei pressi della propria area di gioco, si becca un'ammonizione sacrosanta che gli farà saltare il prossimo match con la Lazio. Dal 80' Kums s.v.

Badu 6 – Gioca con la giusta intensità e voglia di fare, correndo su ogni pallone. Dal 84' Matos s.v.

De Paul 6,5 – Cerca spazi sulla sinistra e spesso riesce nell'intento di superare Dell'Orco. I suoi cross mettono in difficoltà la linea difensiva del Sassuolo. Cerca fino alla fine la rete del pari.

Zapata 6,5 – Vivace in attacco e imprevedibile quando si abbassa per intercettare la palla e imbucare per i compagni. Dal 60' Perica 6 – Tiene alta la squadra, cercando buone soluzioni di gioco.

Thereau 5,5 – Prova il primo tiro in porta dopo cinque minuti, ma l'esecuzione è piuttosto debole. Spreca clamorosamente la palla del raddoppio su cross di De Paul nel primo tempo, vicino al gol anche nel secondo tempo. Troppi errori sotto porta.

All. Delneri 5,5 – L'Udinese si presenta alla gara con una sola vittoria nelle ultime settime partite. I friulani appaiono sin da subito ordinati tatticamente, sblocca subito il match con Fofana e poi tentano di abbassare il ritmo di gara. Nella ripresa il Sassuolo trova il pari e non c'è più tempo per riprendere il ritmo dopo aver sprecato più volte il raddoppio.

SASSUOLO

Consigli 6 – Anche per lui cifra tonda in termini di presenze, ben 250 in Serie A. Controlla senza problemi un tiro centrale di Thereau, pasticcia sul disimpegno che accende l’azione per la rete di Fofana. L'estremo difensore para su Thereau nel secondo tempo.

Gazzola 6 – Cerca di mettere la sua esperienza a disposizione dei compagni, in un match che si mette subito in salita.

Dell'Orco 5 – Di Francesco gli affida la corsia sinistra, ma il suo approccio alla partita non è dei migliori. Fatica sulle incursioni di De Paul, che giunge spesso al cross.

Acerbi 6 – Spazza quello che può al centro della difesa, senza pensarci più di tanto nei momenti di difficoltà.

Peluso – Si applica al centro della difesa, in un ruolo non suo. Tiene testa a Zapata, che sin dalle prime battute lo richiama alla massima attenzione.

Pellegrini 6 – E' tra quelli che reagiscono meglio allo svantaggio iniziale. Un bel cross della destra al quarto d'ora fa venire i brividi a Karnezis. Ci riprova sul finale di primo tempo.

Aquilani 6,5 – Si espone a un fallo tattico a metà primo tempo, quando gli emiliani sono in crescita e l'Udinese potrebbe far male in contropiede.

Duncan 5,5 – Avvio poco brillante come al resto della squadra, cresce col passare del tempo. Dal 66' Defrel 7 – Di Francesco lo butta nella mischia per dare maggiore consistenza all’attacco e lui restituisce la fiducia facendo il gol che rimette in parità la partita e subito dopo insaccare quello che vale i tre punti.

Berardi 6 – Qualche errore di troppo in appoggio in fase di possesso. Buona gara, anche se non risulta decisivo. Dal 87' Ricci s.v.

Matri 6 – Al quarto d'ora Pellegrini gli mette in mezzo, ma lui non ci crede e l'azione si spegne. Azione simile prima dell’intervallo. Dal 83' Missiroli s.v.

Politano 6,5 – La prima occasione del Sassuolo giunge da un suo sinistro che non inquadra la porta. Giunge in ritardo su un cross di Pellegrini sul finire del primo tempo, nella ripresa trova Karnezis a respingere un suo bel diagonale. Ci prova anche sul finale, ma Karnezis gli nega la gioia del gol.

All. Di Francesco 6,5 – Deve fare ancora i conti con le tante assenze. Inventa Peluso centrale difensivo, puntando dal primo minuto su Dell'Orco terzino sinistro e tenendo fuori Cannavaro. La scelta, però, non si rivela vincente, con l'Udinese che giunge troppe volte dalle parti di Consigli. Gli emiliani vengono fuori alla lunga meriterebbero qualcosa in più nella ripresa, ci pensa Defrel a risolvere le cose.

Arbitro: Tagliavento 5,5 – Al 9' Samir entra in area e cade dopo un lieve contatto con Acerbi, il direttore di gara lascia correre. Nel primo tempo estrae due cartellini gialli, uno per parte, a seguito di due falli tattici evidenti. A inizio ripresa, contatto in area tra Peluso e De Paul: protestano i friulani, episodio dubbio. Al 53' rete annullata a Thereau per fuorigioco netto. Buona la gestione dei cartellini per il resto del match.

TABELLINO

UDINESE-SASSUOLO 1-2

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson (80' Kums), Badu (84' Matos); De Paul, Zapata (60' Perica), Thereau. A disp: Scuffet, Perisan, Angella, Ali Adnan, Antunes, Heurtaux, Jankto, Balic, De Lima. All. Gigi Delneri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan (66' Defrel); Berardi (87' Ricci), Matri (83' Missiroli), Politano. A disp: Pomini, Pegolo, Cannavaro, Adjapong, Sensi, Mazzitelli, Iemmello. All. Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Tagliavento di Terni

Marcatori: 7' Fofana (U), 70' Defrel (S), 79' Defrel (S)

Ammoniti: 19' Aquilani (S), 29' Hallfredsson (U), 48' Peluso (S), 67' Danilo (U), 91' De Paul (U)

Espulsi:

Note: Standing ovation prima del match per Zico, che ha effettuato un giro del campo.