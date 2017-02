Calciomercato Napoli, tutti con Sarri: i giocatori si schierano

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/02/2017 09:10

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / In casa Napoli continuano a tenere banco le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League: "Credo che questa sera l'unico che ha avuto 'cazzimma' è stato Insigne, gli altri proprio non c'erano, sono spariti dal campo. (...) Evidentemente si pretende troppo da chi è stato spostato in un ruolo non suo. (...) Si cerca di difendere troppo le proprie posizioni, quando l'unica che conta è quella del Napoli. I tifosi non sono stupidi, capiscono che certe sconfitte possono arrivare per testare i nuovi acquisti. Io ho investito dei soldi su alcuni calciatori e non saprò se ho fatto bene perché non giocano".

Le 'stoccate' all'allenatore hanno rimesso in discussione il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, ma i giocatori non ci stanno: secondo quanto si legge oggi su 'La Gazzetta Sportiva', i calciatori si sono schierati in maniera inequivocabile e compatta con l'allenatore.