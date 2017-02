Empoli-Lazio, Inzaghi: "Potevamo segnare nel primo tempo, Keita valore aggiunto"

18/02/2017 23:04

EMPOLI LAZIO / Importante vittoria per la Lazio contro l'Empoli nell'anticipo della 25a giornata di campionato. Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra: "Azione iniziale? Rizzoli ha detto che ha fischiato subito perché era un fallo da ammonizione. Anderson sarebbe andato davanti al portiere. Rizzoli ha capito di aver sbagliato ma poi ha fatto una gara impeccabile - spiega a 'Premium Sport' - Sono contento della prestazione. Primo tempo ottimo, l'unico neo è che avremmo dovuto fare un paio di gol. Mi prendo questa ottima reazione, non era semplice. Keita? Ha saltato qualche partita all'inizio, poi altre per la Coppa d'Africa. E' un valore aggiunto, oggi ci ha permesso di ribaltare il risultato. Se quelli che entrano giocano così potremo toglierci belle soddisfazioni".

OBIETTIVO - "Siamo lì dall'inizio dell'anno e vogliamo rimanerci. Oggi i tifosi sono stati importanti, quando siamo andati sotto ci hanno sostenuto. Partita sofferta ma meritata: ci aiuta nel processo di crescita. Questa estate siamo partiti tra mille difficoltà, i ragazzi sono stati bravi. Non possiamo perdere altri punti perché ne abbiamo perso qualcuno immeritatamente".

CHIAVE TATTICA - "4-4-2 che diventa 4-2-4? Anche inzialmente avevamo pensato di prepararla così. Alzavamo Milinkovic sul loro vertice basso e avevamo chiesto a Lulic e Felipe Anderson di chiuderci il campo. Volevamo impostare la gara così. E' una cosa che si può fare e su cui stiamo lavorando".

FELIPE ANDERSON - "Con lui parlo tanto e spesso: sa di essere importante. Oggi ha fatto una buona gara mettendo lo zampino nei gol. Qualche giocata sembra che la faccia con sufficienza, ma forse è anche il suo modo di giocare. E' un giocatore importante che forse non sa quanto sia forte. E' un valore di questa Lazio: da lui ci aspettiamo di più perché è un giocatore importantissimo a livello mondiale".

M.D.A.