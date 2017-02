Calciomercato Empoli, Carli su El Kaddouri: "E' qui per andare in una 'big'"

18/02/2017 20:30

CALCIOMERCATO EMPOLI / Marcello Carli ha fatto il punto sul suo Empoli a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Pensare di essere già salvi sarebbe un errore clamoroso. Sappiamo che sarà bella tosta, ma da gennaio questa squadra la vedo meglio - dice a 'Premium Sport' - El Kaddouri? Ci sta dando un atteggiamento splendido perché si è calato nella nostra dimensione. Un ragazzo che viene qui deve venire con la voglia di giocare un grande calcio per poi andare in un grande club. Lui è venuto con questo spirito, perché vuole fare come hanno fatto Paredes, Vecino, Zielinski e tutti i ragazzi che hanno giocato a Empoli. Siamo convinti che possa darci una grande mano. Il nostro calcio? Noi abbiamo fatto una scelta anche perché era difficile farne un'altra. Siamo venuti in Serie A giocando un certo calcio, ci siamo un po' abituati a questo tipo di gioco. Non tutte le annate sono uguali. La nostra dimensione è questa, ci salveremo soltanto se miglioreremo nel gioco e nella qualità. Con Omar siamo convinti che possa darci una grande mano".

M.D.A.