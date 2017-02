Calciomercato Lazio, Tare: "Con Milinkovic-Savic parleremo a fine anno"

18/02/2017 20:19

CALCIOMERCATO LAZIO / Igli Tare fa il punto sui rinnovi in casa Lazio. Il dirigente biancoceleste ha parlato nel prepartita del match con l'Empoli: "Rinnovo Biglia? Non è questione di commissioni, manca la firma - spiega a 'Premium Sport' - Milinkovic-Savic? Abbiamo parlato col suo agente qualche tempo fa ma non abbiamo fretta di rinnovare. Verso la fine dell'anno cercheremo di prolungare il contratto perché è un giocatore con ampi margini di miglioramento. Deve lavorare giorno per giorno per continuare a fare meglio. Keita? Non mi occupo dei procuratori, di chi è o di chi sarà. Lui è un giocatore della Lazio, capisco la curiosità ma alla lunga non è una cosa piacevole sentire sempre queste voci. Lui piace a tanti".

BAGGIO - "Penso che sia uno di quei giocatori che non devono mai smettere di giocare perché lui rappresenta il calcio. Sono stato fortunato di giocare con lui, sono stati tre anni indimenticabili. Ogni volta che parlo coi giovani faccio il suo esempio di umiltà sia in campo che fuori dal campo".

M.D.A.