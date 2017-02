18/02/2017 18:56

ATALANTA CROTONE/ Crisetig ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il primo tempo di Atalanta-Crotone finito a reti bianche: "Stiamo cercando di fare pressing e avere più voglia di loro per cercare di metterli in difficoltà. Gomez non ancora in partita? Stiamo scalando bene con i tre centrali in difesa. Se continuiamo così possiamo portare punti a casa".

