18/02/2017 10:14

CINA ROONEY / La Cina richiama Rooney. E fino al 28 febbraio il trasferimento dell'attaccante dello United rimarrà un tema attuale: la punta inglese piace al Beijing Guoan e al Guangzhou Evergrande. Due società pronte a ricoprirlo d'oro con un ingaggio di circa 40 milioni a stagione. Lo conferma il Times. Mourinho in passato dichiarò: "Non mi permetto di giudicare i calciatori che vanno in Cina, è la loro carriera".

I.T.