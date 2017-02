DIRETTA Serie A, Empoli-Lazio 0-0: gara in equilibrio!

Maurizio Russo

18/02/2017 20:45

DIRETTA EMPOLI LAZIO LIVE / L'ultimo anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno, mette di fronte Empoli e Lazio. La formazione di Martusciello vuole fare risultato per allontanarsi ulteriormente dal terzultimo posto, mentre quella di Inzaghi è chiamata a vincere per non rischiare di perdere il treno europeo. Calciomercato.it vi offre il match del 'Castellani' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, Wallace, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic.

CLASSIFICA: Juventus* punti 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48*, Inter 45, Lazio 44, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo* 14, Crotone 13*, Pescara 9.

* una partita in più