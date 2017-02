Sporting Cp, piace Rodrigo Dourado

17/02/2017 06:17

SPORTING RODRIGO DOURADO / Poco più di un mese fa, l'agente di Rodrigo Dourado ci aveva anticpato la sua permanenza all'Internacional a gennaio, ma le sirene europee tornano già a farsi sentire in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo 'A Bola', lo Sporting avrebbe già contattato il club di Porto Alegre per il centrocampista 22enne, individuando in lui una delle prime scelte per l'eventuale sostituzione di William Carvalho, richiestissimo in Inghillterra, ma non solo.

D.T.