17/02/2017 00:36

VILLARREAL ROMA/ Tutta festa in casa Roma dopo il 4-0 rifilato dai giallorossi al Villarreal in Europa League. Una vittoria straordinaria commentata così da Kevin Strootman su 'Twitter': "Gran lavoro di squadra, complimenti speciali a Dzeko per la sua tripletta pazzesca" ha scritto a caldo il centrocampista olandese.

S.F.