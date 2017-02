Villarreal-Roma, Dzeko non si ferma: "Voglio dimostrare ancora di più"

16/02/2017 23:04

VILLARREAL ROMA DZEKO / Decisiva la sua prestazione per la vittoria della Roma in casa del Villarreal. Ecco le parole di Dzeko a 'Sky Sport': "Porto a casa il pallone per mia figlia. Siamo stati fantastici, senza concedere nulla dietro. In attacco poi ne abbiamo fatti quattro. Oggi abbiamo dimostrato quanto siamo forti".

CAPOCANNONIERE - "Non è una sorpresa per me. Sono sempre stato così, anche se l'ultimo anno era stato un po' diverso. Voglio dimostrare anche di più".

EUROPA LEAGUE - "Ci sono tante partite ancora e questa sfida non è ancora terminata".

TRIPLETTA - "La dedico a mia figlia".

L.I.