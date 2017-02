16/02/2017 18:36

MANCHESTER UNITED MÜLLER BAYERN MONACO / Il Manchester United era pronto a fare follie per Thomas Müller: è il presidente del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, in un'intervista a 'Sport Bild'. "E' vero, ci è arrivato un fax dall'Inghilterra. La cessione di Müller però non è mai stata in discussione. Sarebbe stupido cedere e indebolire la squadra anche davanti a un introito record".

B.D.S.