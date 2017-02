Napoli, De Laurentiis annuncia: "Ora tutti zitti"

16/02/2017 16:08

NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI / Le parole di Aurelio De Laurentiis dopo Real Madrid-Napoli risuonano ancora forti: l'atto di accusa del presidente azzurro contro calciatori e Sarri è destinato a far discutere a lungo, anche se il patron partenopeo difficilmente tornerà a parlare presto. A dirlo lo stesso De Laurentiis prima di imbarcarsi sull'aereo per lasciarsi la Spagna e volare negli Stati Uniti. "Adesso facciamo un bel silenzio lungo, da adesso non parlerà più nessuno" le parole del numero uno del Napoli secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Del Genio su 'Kiss Kiss Napoli'.

B.D.S.