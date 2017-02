Real Madrid-Napoli, lo sfogo di De Laurentiis: "Squadra bloccata, salvo solo Insigne"

15/02/2017 23:06

REAL MADRID NAPOLI DE LAURENTIIS INSIGNE / Il Napoli esce sconfitto dal 'Bernabeu': l'andata degli ottavi di Champions se l'aggiudica il Real Madrid col punteggio di 3-1. Un match che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha commentato a caldo ai microfoni di 'Premium Sport':

"Credo che questa sera l'unico che ha avuto 'cazzimma' è stato Insigne, gli altri erano tutti bloccati. Quando si è giovani bisognerebbe essere umili. Ed invece erano tutti assenti tranne Insigne. Non voglio entrare nel merito delle scelte fatte, non ne condivido alcune ma le tengo solo per me. Non credo che ci sia grossa differenza di qualità, credo sia mancata precisione e aggressività".

D.G.