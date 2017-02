Calciomercato Napoli, il sogno di De Laurentiis: "Vorrei il gigante del Manchester United"

15/02/2017 17:34

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic è il sogno di Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli, in un'intervista rilasciata a Walter Veltroni e pubblicata sui canali ufficiali del club, è tornato a parlare dell'attaccante svedese. L'ex Milan, Inter e Juventus, oggi al Manchester United, un futuro non troppo lontano potrebbe infiammare il calciomercato Napoli: "Non sono un uomo che invidia - ammette De Laurentiis - ma mi piacerebbe avere quel grande gigante che adesso sta al Manchester United. Lo conobbi ad una cena a Los Angeles ed è di una simpatia unica. Quando è in campo sembra sempre incavolato, ma invece ha una famiglia meravigliosa ed è un uomo anche estremamente piacevole nella conversazione. Hai capito di chi sto parlando".

PRESIDENTE ALLENATORE - " Lascio molto fare, ma rompo anche le scatole quando vedo delle stranezze e dei favoritisimi. Per me chi è bravo gioca. Chi merita merita e chi non merita non merita".

Napoli, da Sarri a Maradona: il futuro è più azzurro

De Laurentiis ha parlato che di Maradona: "Ci siamo incontrati, ci siamo divertiti ad ipotizzare cosa lui potesse fare . Gli ho detto: 'Tu sei uno straordinario ambasciatore del partenopeismo e del Napoli nel mondo. Poiché sto sviluppando il Napoli in Cina, il Napoli in Asia, il Napoli in Australia, il Napoli degli Usa, bisogna che tu faccia l'ambasciatore. Dimmi tu cosa vuoi fare. Stiamo cercando di verificare con lui se è possibile creare varie academy nel mondo".

SARRI - Durante il calciomercato estivo di due anni fa è sbarcato a Napoli Maurizio Sarri - "Di Sarri mi piacevano due cose. Mi dicevo: 'se sa mettere così bene in campo giocatori che sono validi, ma non così spendenti, con giocatori come Higuain, Mertens, Insigne, Reina, farà benissimo'. Poi mi faceva impazzire il fatto che lui fosse un comunista convinto. Mi piaceva il fatto che fosse un grande lettore. Poi mi era piaciuto questa cosa che portasse la tuta. Ma che mettono a fare la giacca se per loro è scomoda? Io invece dico 'bravo Sarri perché io posso chiedere più soldi a tutti gli sponsor perché in quel modo faccio una pubblicità senza fine, attraverso l'uomo immagine Sarri".

M.S.