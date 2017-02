Calciomercato Inter, Muriel apre: "Io in nerazzurro? E' una delle opzioni"

14/02/2017 20:17

CALCIOMERCATO INTER/ Luis Muriel è uno degli obiettivi di calciomercato Inter per la prossima stagione: l'attaccante colombiano della Sampdoria, molto gradito in casa nerazzurra, potrebbe ripercorrere le orme di Mauro Icardi che arrivò a Milano proprio passando prima dalla sponda blucherchiata di Genova. Il diretto interessato, in un'intervista rilasciata a 'Kick Off' su 'Win Sports', ha parlato così del suo futuro: "Io all'Inter? Se ne sta parlando molto di questa possibilità, ma ho varie opzioni - ha spiegato Muriel - manca ancora tanto alla fine del campionato. L'Inter è una delle opzioni, ora spero di finire al meglio la stagione per poi prendere la decisione migliore".

S.F.