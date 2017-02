10/02/2017 21:36

CALCIOMERCATO MILAN VANGIONI / Prima partita da titolare per Leonel Vangioni. Il terzino argentino, a causa dei diversi infortuni, è stato schierato dal primo minuto contro il Bologna, giocando un ottimo match. La sua prova non sarà passata inosservata in Argentina. Il San Lorenzo - secondo quanto riportato da 'GazzaMercato' - avrebbe infatti richiesto il calciatore. Il Milan, però, non sembra intenzionato a privarsene.

M.S.