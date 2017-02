SONDAGGIO CM.IT - Coppa Italia, ecco quale sarà la finale

10/02/2017 16:45

SONDAGGIO CM.IT FINALE COPPA ITALIA / Toccherà a Juventus e Roma contendersi in finale la coppa Italia: ne sono convinti la maggioranza dei follower dell'account Twitter di Calciomercato.it che hanno risposto al sondaggio sulla possibile finale della competizione. Per il 39% l'atto conclusivo sarà tra Juventus e Roma, il 30% invece crede in una finale Napoli-Roma. Per il 17%, invece, gli azzurri se la vedranno con la Lazio e soltanto il 14% pronostica una finale tra i biancoceleste e la Juve.

B.D.S.