Napoli-Genoa, dalle probabili formazioni di stasera agli incroci del calciomercato

Mario D'Amiano

10/02/2017 13:50

NAPOLI GENOA MERCATO / Per la 24a giornata di Serie A, questa sera allo stadio 'San Paolo' si affronteranno Napoli e Genoa. Gli azzurri, reduci dalla roboante vittoria in casa del Bologna, proveranno a battere i rossoblu per superare (almeno momentanamente) la Roma e proseguire l'ottimo stato di forma in vista del big match di mercoledì prossimo contro il Real Madrid. Il Genoa, dal canto suo, sarà chiamato a ripetere la prestazione della gara di andata per uscire con almeno un punto dall'impianto di Fuorigrotta: la vittoria manca dal 27 novembre (9 partite tra pareggi e sconfitte), quando la Juventus fu battua al 'Ferraris'. I partenopei aspettano da tempo il rientro in campo di Arek Milik, ma tra i titolari potrebbe esserci proprio l'ex genoano Pavoletti, colpo del calciomercato Napoli a gennaio. Non è escluso l'inserimento del polacco qualora la partita dovesse mettersi sui binari giusti. Tuttavia, l'asse Napoli-Genova ha visto e potrebbe vedere anche diversi affari di calciomercato. Da Laxalt fino a Giaccherini ed Izzo: le trattative di mercato tra Napoli e Genoa e le probabili formazioni della gara di scena stasera al 'San Paolo'.

Napoli-Genoa, da Laxalt a Giaccherini: gli incroci di mercato

Quello di Pavoletti potrebbe non essere l'ultimo affare di mercato sull'asse Napoli-Genova. Nonostante la sessione invernale sia finita da dieci giorni, svariate sono le società che stanno iniziando a programmare i colpi estivi. Alcune trattative saltate in inverno potrebbero riaprirsi fra pochi mesi.

E' il caso di Emanuele Giaccherini, che da tempo ha mostrato la volontà di giocare di più. Qualora non dovesse essere accontentato, infatti, sembra inevitabile un suo addio a giugno: il Napoli potrebbe inserire Giaccherini in un possibile affare col Genoa per arrivare a Laxalt, centrocampista polivalente che sta facendo bene agli ordini di Juric. Lo stesso agente del sudamericano, Vincenzo D'Ippolito, di recente ha spiegato che il calciatore è pronto per una squadra come quella azzurra. Giaccherini in inverno ha chiesto la cessione al Napoli, ma non è stato assecondato: per lui ci sono stati gli interessi di Roma, Milan e Juventus.

Un altro calciatore accostato agli azzurri nei mesi scorsi è stato Mattia Perin, che gli azzurri avrebbero individuato tra i possibili vice-Reina. Tuttavia, il grave infortunio ha poi bloccato ogni indiscrezione. Da monitorare anche il profilo di Armando Izzo, con un passato proprio nelle giovanili napoletane. Il difensore è cresciuto molto nelle ultime stagioni e, in caso di cessioni in difesa per il Napoli, in estate potrebbe rientrare nuovamente nella lista di Giuntoli.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni del match di campionato in scena stasera al 'San Paolo'

Napoli alle prese con le squalifiche di Eleid Hysaj e Josè Callejon. Assente anche Tonelli, ancora alle prese con i problemi fisici. Al centro della difesa, però, Sarri dovrebbe finalmente ritrovare Kalidou Koulibaly, reduce dall'impegno in Coppa d'Africa con il suo Senegal. I dubbi per il tecnico toscano riguardano per lo più il centrocampo e l'attacco. In difesa, infatti, i cambi rispetto alla partita col Bologna saranno l'inserimento di Koulibaly al posto di Maksimovic e quello di Maggio in luogo di Hysaj. Sulla linea mediana, invece, Diawara sembra leggermente favorito su Jorginho: al suo fianco ci saranno Zielinski e Hamsik. Infine, in attacco potrebbe esserci l'inserimento di Emanuele Giaccherini tra i titolari oppure quello di Pavoletti, con Mertens e Insigne sulle corsie esterne.

Per quanto concerne il Genoa, Juric dovrà fare a meno di Izzo squalificato. Al suo posto potrebbe giocare Munoz. A centrocampo, invece, sulle corsie esterne c'è il ballottaggio tra Edenilson e Lazovic, con il secondo al momento favorito per la maglia da titolare. Inoltre, il tecnico è ancora dubbioso sull'inserimento tra i titolari di Veloso, in ballottaggio con Cataldi. Nel tridente offensivo, infine, Rigoni e Pandev si giocheranno la maglia da titolare al fianco di Simeone e Palladino. Allo stadio 'San Paolo', anche grazie al ribasso dei prezzi, sarà prevista una cornice di circa 40mila spettatori per uno dei gemellaggi più calorosi del calcio nostrano.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Giaccherini, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Simeone, Palladino. Allenatore: Juric.