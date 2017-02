10/02/2017 09:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS / La Juventus guarda al futuro e lo fa monitorando (anche) il calciomercato italiano: come si legge sulle pagine di 'Tuttosport' oggi in edicola, la società bianconera ha 'bloccato' da tempo Alex Meret, portiere classe '97 di proprietà dell'Udinese attualmente alla Spal. Per l'attacco, invece, si punta Pietro Pellegri, classe 2001 del Genoa divenuto il più giovane calciatore ad aver debuttato in Serie A.

S.D.