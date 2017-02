Pescara-Lazio, Tounkara e il futuro: "Ora tocca a me"

06/02/2017 03:10

PESCARA LAZIO TOUNKARA / Al termine di Pescara-Lazio l'attaccante degli ospiti Tounkara ha parlato ai microfoni di 'Lazio Style Channel': "Devo approfittare al massimo delle occasioni che il mister mi concede, non mi aspettavo mi facesse giocare. È stata una grande emozione, ringrazio la società per la fiducia ma soprattutto ringrazio il mister che mi ha visto crescere. Da qua iniziamo, testa solo sul lavoro. Questo debutto mi ha emozionato di più rispetto a quello con mister Reja, in quell’anno avevo davanti Klose e aspettavo il momento giusto. Oggi trovarmi qua è come un sogno. Mister Inzaghi ha sempre creduto in me, sono io che ho avuto qualche difficoltà ma piano piano sono andato avanti. Lui è stato sempre al mio fianco, mi ha consigliato. Ringrazio tanto anche il Direttore Sportivo. Sono arrivato alla Lazio all’età di 15 anni, per me è come un padre. Ora sta a me dimostrare tanto a loro e ai tifosi. Immobile è un leader, in attacco c’è anche Djordjevic, noi stiamo in panchina e siamo sempre pronti per aiutare la squadra. ho vissuto anche l’era di Klose, adesso continuo ad imparare da Ciro e da tutti gli altri. Il futuro è nelle mie mani, sta a me mettermi in mostra e dimostrare il mio valore. Ora tocca a me".