Milan-Sampdoria, i convocati di Giampaolo: torna Viviano

04/02/2017 18:39

MILAN SAMPDORIA CONVOCATI GIAMPAOLO / Buone notizie per Giampaolo: per la difficile trasferta di Milano potrà riabbracciare il proprio numero 1. Emiliano Viviano, infatti, è stato regolarmente convocato per il match contro il Milan. Di seguito l'elenco completo apparso sul sito ufficiale della Sampdoria:

Portieri: Krapikas, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar, Tomic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.

D.G.