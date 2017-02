03/02/2017 16:14

MANCHESTER UNITED SEMEDO / Manchester United vicino al colpo in difesa. Come riporta il 'Daily Express', il club inglese avrebbe trovato l'accordo col Benfica per Nelson Semedo, difensore che la prossima estate potrebbe approdare in Premier League per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Classe '93, Semedo ha il contratto in scadenza a giugno 2021, il suo acquisto potrebbe essere completato fra pochi mesi.

M.D.A.