DIRETTA Coppa Italia, Roma-Cesena: le formazioni ufficiali - LIVE

Maurizio Russo

01/02/2017 20:00

DIRETTA ROMA CESENA LIVE / L'ultimo quarto di finale di Coppa Italia mette di fronte la Roma ed il Cesena, ultima superstite tra le squadre di Serie B. La squadra di Spalletti ha avuto la meglio sulla Sampdoria negli ottavi, mentre quella di Camplone ha eliminato nell'ordine Arezzo, Ternana, Empoli e Sassuolo. In caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno affronterà la Lazio in semifinale. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Rüdiger, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, Strootman, Paredes, Mario Rui; Perotti, El Shaarawy; Totti. All. Spalletti

CESENA (3-5-2): Agliardi; Rigione, Perticone, Ligi; Balzano, Kone, Vitale, Laribi, Renzetti; Ciano, Rodriguez. All. Camplone